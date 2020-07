Conte: dobbiamo affrontare con forza la ripresa

“Questo decreto è la premessa di un piano di rilancio a cui stiamo lavorando, siamo concentrati su questo. Dobbiamo affrontare con coraggio, responsabilità e forza la ripresa, ma noi questo coraggio, questa determinazione e questa responsabilità ce l’abbiamo”.

“Il calo del Pil significativo? Lo avevamo previsto, il problema è che non dobbiamo lasciarci spaventare adesso dal calo del Pil che era ampiamente previsto, il problema è la capacità del paese di esprimere un colpo di reni per il rilancio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi rispondendo sulle previsioni UE sul pil italiano. (askanews)