Commissione UE: “Respingere migranti è illegale”

Di Gerry Freda – La Commissione von der Leyen ha di recente apertamente definito come illegali le espulsioni di stranieri clandestini attuate dai governi nazionali prima che i richiedenti asilo possano mettere piede sul territorio degli Stati europei. Tale presa di posizione di Bruxelles è un’ennesima condanna verso gli esecutivi che vogliono le frontiere chiuse e sorvegliate.

A ribadire ultimamente la contrarietà dell’esecutivo Ue alla difesa dei confini statali è stata Ylva Johansson, commissario agli Affari Interni e Migrazioni. La rappresentante dell’istituzione continentale, in un’audizione presso la sede di Bruxelles del parlamento europeo, ha appunto bollato come contraria all’ordinamento giuridico e ai valori dell’Unione qualsiasi espulsione di aspiranti profughi attuata prima che questi entrino in un Paese membro.







Nel dettaglio, la Johansson, davanti alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del parlamento, ha affermato: “ I respingimenti sono illegali. Non tutti hanno diritto di asilo, ma tutti hanno il diritto di essere trattati in linea con i nostri valori. Quando le persone chiedono asilo in Ue, fanno appello ai valori europei. E noi dobbiamo onorare quell’appello ”.

Il commissario, nella sua invettiva contro i governi che chiudono le frontiere ai clandestini e respingono i flussi migratori irregolari, passa quindi ad auspicare indagini a carico proprio degli esecutivi da lei contestati, nonché a sollecitare l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio dei respingimenti dei migranti effettuati ai confini nazionali: “ Riceviamo notizie di respingimenti a più di un confine esterno. Ci aspettiamo che si indaghi sulle accuse di respingimenti: non possiamo proteggere i confini dell’Ue violando i diritti delle persone. Secondo me è ora di considerare la possibilità di mettere in piedi un nuovo meccanismo, per monitorare i respingimenti alle frontiere. Dobbiamo assicurarci che gli Stati membri rispettino la legge dell’Ue ”.

Le parole della Johansson, a favore dei confini aperti ai flussi migratori incontrollati, contribuiscono a rafforzare l’immagine di un esecutivo von der Leyen schierato a sostegno dell’accoglienza incondizionata e indiscriminata degli stranieri nel territorio dell’Unione.

L’ostilità di Bruxelles verso le politiche nazionali del rigore in ambito migratorio era emersa già da precedenti dichiarazioni e provvedimenti attribuibili sia alla stessa Commissione sia alla magistratura continentale. Ad esempio, già a marzo, la Commissione aveva adottato delle linee-guida con cui si ribadiva l’importanza di non chiudere le frontiere dei Paesi membri, allora intenzionati a premunirsi contro gli arrivi di potenziali stranieri affetti da Covid, ai richiedenti asilo.

Un’altra dimostrazione dell’atteggiamento favorevole dell’Ue al principio delle “ porte aperte ” consiste nell'” assist ” fornito ad aprile, sempre dall’esecutivo von der Leyen, a sostegno della proposta del governo italiano circa la regolarizzazione degli immigrati illegali.

Un ulteriore segno dell’orientamento pro-clandestini delle istituzioni europee è infine incarnato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione, pronunciata sempre ad aprile, con cui sono stati condannati i governi di Budapest, Varsavia e Praga per non essersi piegati alle politiche di Bruxelles favorevoli all’accoglienza indiscriminata di migranti.

