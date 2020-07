Roma: bagno nella fontana. La denuncia di Figliomeni (FdI)

Ancora degrado nelle fontane di Roma. Dopo i casi a San Giovanni e largo di Torre Argentina, adesso è la volta di piazza Trilussa. Qui due uomini completamente nudi si fanno tranquillamente il bagno nella fontana. Sotto gli occhi di tutti. Alla luce del sole. Solo a Roma può succedere.

“Dopo i bagni nelle fontanelle di San Giovanni e di largo di Torre Argentina, con persone che si facevano il bidet tranquillamente alla vista dei passanti, ecco il bagno che due uomini nudi si fanno nella fontana di piazza Trilussa nel cuore di Trastevere – dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’assemblea capitolina – Ormai con la Raggi e il M5s al governo di Roma si può fare di tutto, tanto i controlli non ci sono. È vergognoso che ciò accada continuamente nella capitale d’Italia, oramai sprofondata nel degrado più assoluto, con il Sindaco che continua a lanciare spot puerili invece di fornire le direttive agli uffici per evitare di essere considerati lo zimbello del mondo. La Raggi abbia la dignità in quest’ultimo scorcio di consiliatura di comprendere quali siano le vere priorità di Roma, i romani non meritano quest’agonia a 5 Stelle”. (iltempo.it)