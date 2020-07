Migranti picchiati a morte, introvabile scafista condannato all’ergastolo

Venticinque migranti picchiati a morte durante la traversata perchè si erano ribellati all’idea di restare nella stiva dove rischiavano di soffocare. La Corte di assise di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato con a latere Alessandro Quattrocchi, ha condannato all’ergastolo il ventisettenne somalo Mohamed Moussa che, nel frattempo, ha fatto perdere le sue tracce.

Si tratta della sesta condanna nell’ambito dell’inchiesta sulla strage del primo agosto del 2011, a Lampedusa quando un barcone approdò con i cadaveri di venticinque migranti asfissiati e picchiati dentro la stiva. Moussa, in un primo momento, era stato accusato solo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – reato per il quale è stato condannato – e solo in un secondo momento, quando l’imputato ha fatto perdere le sue tracce, è stato istruito il procedimento per omicidio volontario.