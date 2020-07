Coppia gay aggredita in stazione, identificati due stranieri

È stato individuato e arrestato dalla polizia un ragazzo sospettato di far parte del branco che ieri ha aggredito una coppia omosessuale alla stazione di Vernazza, alle Cinque Terre. Si tratta di un moldavo 19enne residente a La Spezia. Ieri sera era stato identificato dalle riprese delle telecamere della stazione. Quando gli agenti di una volante lo hanno fermato ha reagito con calci e pugni ferendo i poliziotti. L’arresto è per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma è indagato per l’aggressione omofoba. Denunciato a piede libero, e ricercato dalla polizia, un suo amico albanese di 21 anni. Entrambi hanno precedenti.

Del branco facevano parte altri 4-5 ragazzi che però non avrebbero materialmente preso parte all’aggressione.