Di Maio: 45 milioni di euro all’ONU “per i profughi siriani”

Condividi

“L’Italia segue con la massima attenzione l’evoluzione del conflitto in Siria, che giunto ormai al suo decimo anno, rappresenta una delle più gravi crisi umanitarie internazionali degli ultimi anni. Alleviare le sofferenze del popolo siriano, stremato dalla guerra e su cui grava oggi il rischio di una diffusione incontrollata del Covid-19, rappresenta un imperativo morale cui l’Italia non intende sottrarsi”.

Lo ha affermato il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi in videoconferenza alla IV Conferenza di Bruxelles sulla Siria, appuntamento promosso da Unione europea e Nazioni Unite con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari a fronteggiare l’emergenza umanitaria e sanitaria in atto in Siria e nei Paesi vicini e riaffermare il sostegno della Comunità internazionale a una soluzione politica negoziata alla crisi siriana, sotto l’egida delle Nazioni Unite e in linea con la Risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza.