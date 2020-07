Il prezzo della Cina globale sarà altissimo. Siamo a un bivio

Condividi

La crescita iperbolica della Cina demografica e industriale ha creato , crea e sempre più creerà degli squilibri globali ambientali , economici e politici colossali. Una popolazione che passa da 500 milioni di abitanti ad 1 miliardo e mezzo in meno di mezzo secolo già di per sé costituisce una gigantesca bomba ecologica puntata su tutto il mondo. Se poi si aggiunge lo sviluppo industriale esponenziale e fondato su fonti energetiche super inquinanti , senza nessuna attenzione alle ripercussioni ambientali generali abbiamo il quadro della tragica situazione in cui ci troviamo.

Anche in termini prettamente alimentari, biologici e virali concentrare in uno spazio relativamente ristretto masse enormi di uomini e animali da macello con ampio uso di additivi chimici di ogni sorta , per forza di cose, unitamente alla diffusione di laboratori chimici ad uso civile e militare in tutto il paese , può dare luogo e infatti ha dato e purtroppo darà ad incontrollabili propagazioni pandemiche, che possono e potranno essere sempre più aggressive e micidiali.