Vaticano, commissariata mitica “Fabbrica di San Pietro”

Che il nuovo “codice degli appalti” promulgato dal Papa il primo giugno non fosse maquillage lo si intuiva già scorrendo il denso articolato. Non era scontato, però, che meno di un mese dopo scattassero, in contemporanea, indagini della magistratura vaticana, con tanto di sequestro di computer, e il commissariamento di una delle maggiori centrali di lavori in affidamento, la mitica “Fabbrica di San Pietro”.

Creata nel 1523 da papa Clemente VII, essa era inizialmente una commissione di sessanta periti con il compito di curare la costruzione e l’amministrazione della Basilica. Secoli dopo, con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1988, papa Giovanni Paolo II stabilì che “la Fabbrica di San Pietro secondo le proprie leggi continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la Basilica del Principe degli Apostoli sia per la conservazione e il decoro dell’edificio sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che accedono per visitare il tempio”. Una istituzione gloriosa, a capo della gestione della basilica che rappresenta il centro mondiale della cattolicità, che il successore di Pietro ha deciso di commissariare proprio nel giorno dei santi Pietro e Paolo, il 29 giugno.”