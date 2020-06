Alan Friedman: meglio vivere in Toscana che sotto l’incubo Trump

Condividi

Alan Friedman: “Al giorno d’oggi è molto più sicuro essere in Italia che in America. Meglio essere a Roma o sotto il sole della Toscana con zero nuove infezioni e ottimo cibo e italiani amichevoli e cultura e arte piuttosto che in buchi infernali come l’Arizona o il Texas o gran parte dell’incubo di Trump.”

It is a lot safer to be in Italy these days than in America. Better to be in Rome or under the Tuscan sun with zero new infections and great food and friendly Italians and culture and art rather than in hellholes like Arizona or Texas or much of Trump’s covid-filled nightmare.

— Alan Friedman (@alanfriedmanit) June 23, 2020