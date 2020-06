Rossi: “Il Governo si decida a usare il Mes”

“La svolta dell’Europa deve molto alla Merkel, a cui è giusto riconoscere intelligenza e lungimiranza in questa fase, così come era giusto criticarla e combatterla in quella dell’austerità per grettezza e per egoismo nazionalistico. Tuttavia la leader tedesca non ha perso l’abitudine urticante di alzare il ditino e impartire lezioni agli altri. Conte quindi ha fatto bene a replicare che sulle cose italiane, compreso il Mes, saremo noi a decidere. Non vorrei però che passasse troppo tempo giacché sul lungo periodo rischiamo di essere tutti morti”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un post su Facebook.

“Io ritengo che sarebbe giusto averli subito e non aspettare quelli del recovery plan che comunque non saranno disponibili prima di un anno – spiega Rossi – Con 2 miliardi in Toscana potremmo fare investimenti in sanità, nella scuola, nei trasporti e nella sicurezza del lavoro, e in altre spese causate dalla pandemia. Ne abbiamo bisogno come il pane anche perché potrebbero mettere al lavoro più di 15 mila persone. Io comincio davvero a non poterne più della indecisione del governo su questa materia. Il Pd faccia la sua parte e si faccia sentire”.