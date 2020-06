Zanda (Pd): taglio dei vitalizi era decisione pessima

Condividi

“Io non conosco la decisione se non per le notizie data dalla stampa. Ma posso dire che ho sempre considerato le decisioni prese tempo addietro, sui vitalizi e le pensioni dei parlamentati come decisioni pessime e quindi tutto quel che viene per correggerle per me è positivo”. Luigi Zanda, senatore ed ex-tesoriere Pd, parla così all’Adnkronos della vicenda vitalizi.

Misure, sottolinea il senatore, “fatte veramente con una intenzione di disprezzo del Parlamento e di demolizione delle prerogative parlamentari. E non solo. Si sono colpite le persone, si sono quasi messi alla fame ex-parlamentari leali con la Repubblica e che hanno dedicato gran parte della loro vita a servire il potere legislativo”.