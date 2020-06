Quarantena su Moby Zazà, migranti ”in fuga dalla fame” in sciopero della fame

Condividi

Terminata la quarantena, ritardi nello sbarco dei “negativi”: migranti avviano sciopero della fame. Hanno iniziato lo sciopero della fame. Alcuni dei migranti che si trovano sulla nave-quarantena “Moby Zazà”, oggi, terminato il periodo di sorveglianza sanitaria, avrebbero dovuto lasciare l’imbarcazione per essere trasferiti altrove. Il tampone rino-faringeo di controllo, per tutti loro, è del resto risultato negativo.

Pare che, al momento, non sia stata, però, ancora trovata una collocazione sicura – una struttura – per il gruppetto. Si starebbe registrando, dunque, un po’ di ritardo sulla tabella di marcia dello sbarco e questo avrebbe fatto surriscaldare gli animi. I migranti hanno, infatti, iniziato, per protesta, uno sciopero della fame. Accanto la “Moby Zazà” – per il classico e sistematico monitoraggio – resta il pattugliatore della Guardia di finanza.