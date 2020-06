Charleston: lite tra antirazzisti bianchi e neri, arriva la polizia

Ma la situazione si è complicata quando diversi manifestanti di Black Lives Matter bianchi hanno sfilato davanti al monumento vestiti da schiavi incatenati, con le spalle insanguinate per essere stati frustati dal proprietario di schiavi neri che li stava guidando. Le ferite erano ovviamente un trucco scenico di cattivo gusto.

Durante la sceneggiata, il padrone nero ha rimproverato ripetutamente gli schiavi bianchi che si trascinavano lentamente intorno alla statua di Calhoun. “E se i ruoli fossero invertiti, vorresti comunque alzare la bandiera?” ha gridato uno del gruppo. Hanno anche scritto: “E se questa fosse la tua storia?”

This group, which self-identified as Stand As One, is now getting yelled at by BLM. The two are arguing about the their message. The group who brought the slave demonstration were told to leave and exited Marion Square. pic.twitter.com/ZJROYJVfHj

— Thomas Novelly (@TomNovelly) June 22, 2020