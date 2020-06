“Maddie venduta a qualcuno, forse in Marocco”: spunta nuova pista

“So che l’ha fatto, era più che capace di rapire un bambino e di venderlo poi in Marocco. Penso che, probabilmente, abbia venduto Maddie a qualcuno”. Sono le affermazioni diffuse dai media inglesi di Michael Tatsch, ex compagno di cella di Christian Brueckner. Quest’ultimo, secondo la Procura tedesca, è l’assassino della piccola Maddie McCann, scomparsa nel 2007 in Portogallo.

Tatsch e Brueckner hanno trascorso otto mesi nella stessa prigione. Entrambi sono stati rilasciati nel dicembre del 2006, cinque mesi prima che Maddie sparisse. I due hanno convissuto in una fattoria sgangherata vicino alla località portoghese di Praia da Luz, dove la piccola scomparve mentre era in vacanza con i genitori.