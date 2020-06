Antirazzismo, Oxford: sarà rimossa statua di sir Cecil Rhodes

La rimozione non sarà però immediata e andrà sancita da autorità e sovrintendenze varie. Di qui l’apprezzamento di Sizwe Mpofu-Walsh, ex studente di Oxford e animatore della campagna ‘Rhodes must fall’ (Rhodes deve cadere), ma anche il suo annuncio che le proteste proseguiranno fino a quando la statua non sarà effettivamente sparita dalla facciata del college. Nei giorni scorsi la professoressa Louise Richardson, rettore dell’Università di Oxford, si era detta perplessa sull’idea di rimuovere questo o altri monumenti, mettendo in guardia dal rischio di voler riscrivere la storia e giudicarne gli attori “fuori dal contesto” invece che approfondirne lo studio.(ANSA).

Man beaten up at gas station in Spring, #Texas. He was attacked after telling a group of young men to not cut in line

"They came up to me, kicked me in the face & said, 'Black lives matter, motherf*cker”. Will mainstream media report on BLM hate crimes? pic.twitter.com/mo74FrF2jc

— BasedPoland (@BasedPoland) June 18, 2020