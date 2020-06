Il Paese che ha il più alto numero di donne in Parlamento

Gli Emirati Arabi Uniti hanno il più alto numero di parlamentari donne al mondo. Lo riferisce il quotidiano The National che spiega come gli Eau siano al primo posto per la rappresentanza femminile in Parlamento, secondo la classifica 2019 dell’istituto svizzero Imd (International Institute for Management Development).

A far scattare in testa gli Emirati, la direttiva del governo che pone il 50% di rappresentanza femminile nel Consiglio Nazionale Federale. Il primato testimonia gli sforzi del Paese per portare avanti la parita’ di genere a tutti i livelli.