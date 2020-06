“E’ razzista”, HBO Max cancella il film ‘Via col vento’

Il film Gone with the Wind (Via col vento), descritto da alcuni storici come revisionista, è stato ritirato dalla piattaforma di streaming HBO Max, nel mezzo di una protesta contro il razzismo e la violenza della polizia contro i neri negli Stati Uniti. Il film, pubblicato nel 1939, è considerato da molti accademici lo strumento più ambizioso ed efficace del revisionismo meridionale. Presenterebbe in particolare una versione romantica del Sud e una visione molto annacquata della schiavitù.

“Un prodotto del suo tempo, che raffigura un pregiudizio razzista” – “Gone with the Wind è un prodotto del suo tempo e raffigura i pregiudizi razzisti che erano comuni nella società americana”, ha detto un portavoce di HBO Max a AFP martedì per spiegare il ritiro del film