Trump: “Siamo alla resa dei conti”

Francesco Amodeo su Radio Radio TV

“Non c’è nulla che l’establishment politico non farà, non c’è bugia che non diranno pur di mantenere il loro prestigio e potere a vostre spese. Ed è quello che sta succedendo.

L’establishment le Corporation finanziarie e dei media che finanziano esistono per una sola ragione: proteggere e arricchire sé stessi. Questo che siamo vivendo è un crocevia della Storia della nostra civiltà che determinerà se noi popolo riusciremo o no a reclamare il controllo del nostro governo.

L’establishment politico che sta cercando di fermarci è lo stesso gruppo responsabile per il nostro disastroso commercio, per la massiccia immigrazione clandestina e per le politiche economiche ed estere che hanno portato il nostro paese a secco. Per loro è una guerra e per loro niente ha un limite. Questa è una lotta per la sopravvivenza della nostra nazione.

In realtà siamo controllati da una piccola manciata di interessi particolari globali. Che pervertono con il loro sistema il nostro. Questa è la realtà: l’establishment e i loro media controllano questa nazione attraverso mezzi che sono ben noti. Chiunque sfidi il loro controllo è considerato sessista, razzista, xenofobo e moralmente depravato.

Loro ti attaccheranno, ti calunnieranno, cercheranno di distruggere la tua carriera e la tua fama, useranno ogni inganno per distruggere tutto di te, inclusa la tua reputazione. Mentiranno, faranno tutto ciò che è necessario.

La nostra civiltà è arrivata alla resa dei conti. Lo abbiamo visto già nel Regno Unito dove hanno votato per liberarsi del governo mondiale che ha distrutto la loro sovranità.

La base del potere politico globale è corrotta ed è la nostra corrotta classe politica. Le loro risorse finanziarie sono virtualmente illimitate, le loro risorse politiche sono illimitate, le risorse dei loro media sono senza eguali e la profondità della loro immoralità è assolutamente illimitata”.

Fate vostre queste parole, in queste c’è tutto quello che gli italiani dovrebbero sapere delle azioni della nostra classe politica e mediatica ai loro danni.