Da Dubai l’idea di una nuova “Dichiarazione Universale dei Diritti umani”

Con l’allentarsi della presa del coronavirus, si vuole rilanciare l’ambiziosa iniziativa “Mosaic of Peace” che punta a rendere Palermo il centro in cui redigere una proposta di una nuova “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umanità”. Con un impulso che parte da Dubai riparte l’idea, “rivolta ad altre mille città nel mondo, di partecipare alla costituzione di un comitato di studio” che formuli una proposta di “riscrittura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. Lo ha segnalato ad ANSAmed il capo del progetto “Mosaic of Peace”, Nino Calogero, direttore della holding etica maltese “Libra people company” e vicepresidente dell’international division del Rotary di New York.

Il documento evidenzia che si punta a redigere la dichiarazione dei diritti – incentrata su “Mobilità, migrazione, accoglienza“; “e-Democracy“; “sviluppo economico e sostenibilità”; e “dialogo interreligioso” – entro il 2022.

Si punta a realizzare a Palermo “una nuova Città Internazionale Decentralizzata, dove possa prosperare il dialogo tra tutte le culture del Mediterraneo e del Mondo quale precondizione per un nuovo sviluppo socio-economico”, ha detto Calogero.