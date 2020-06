Regionali, Zingaretti a M5s: spirito unitario, Pd credibile alternativa alla destra

“Affrontiamo con spirito unitario le prossime elezioni regionali promuovendo alleanze larghe, civiche e progressiste. In ogni regione si deciderà in autonomia, ma se l’obiettivo è vincere e sconfiggere le destre faccio un appello sincero e accorato agli alleati del governo”, cioè il M5s, “non ostacolate nei territori le alleanze che si potrebbero creare. Il Pd ovunque è disponibile per essere una credibile alternativa alla destra”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando alla direzione nazionale. “Questo dovrebbe essere l’obiettivo di tutti in un sistema maggioritario a turno unico”, ha aggiunto.