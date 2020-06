Trump: “i capi guidano, i codardi si inginocchiano”

Condividi

WASHINGTON, 7 GIU – “I leader guidano. I codardi si inginocchiano”. Donald Trump ritwitta il post di un esponente repubblicano che mostra due foto: una che ritrae il tycoon mentre a passo sostenuto esce dalla Casa Bianca, dopo la vista in chiesa conclusasi con la foto con la Bibbia, e un’altra foto che mostra Joe Biden con la mascherina inginocchiato, il gesto simbolo delle violenze di questi giorni.

