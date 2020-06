Condividi

Incendi, devastazioni, saccheggi: ecco com’è ridotta Minneapolis. Con la scusa di protestare contro la morte di George Floyd, le marionette del potere, vandali prezzolati che non hanno niente a che fare con l’antirazzismo, hanno distrutto la città.

Minneapolis, looking like the aftermath of a war. pic.twitter.com/eEiF6gkJdL

— Mark Higgie (@MarkHiggie1) June 6, 2020