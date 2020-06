Antirazzisti protestano in Australia

Condividi

Presunti antirazzisti, sostenuti dalle multinazionali che sfruttano il lavoro soprattutto nei paesi poveri, protestano anche in Australia con la scusa della morte di George Floyd.

“I leader neri ci portano alla rovina, ci fanno fare il lavoro sporco per l’estrema sinistra”

Black Lives Matter protesters show up en masse in Sydney, Australia.

It's like we woke up in a new universe were #COVID19 wasn't a global threat mere weeks ago. pic.twitter.com/q5pu6CFyNv

— RT (@RT_com) June 6, 2020