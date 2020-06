Deputati Pd: giugno mese del pride, lotta all’omofobia

Condividi

Giugno è il mese del (gay) pride . Non potremo riempire le piazze come sempre, ma questo non comporterà alcun passo indietro nella nostra battaglia democratica. Ad iniziare dall’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Al fianco della comunità LGBT.