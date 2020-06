Burkina Faso: 50 persone uccise dai jihadisti

Almeno 50 persone sono morte in una serie di attacchi armati jihadisti avvenuti lo scorso fine settimana nell’est e nel nord del Burkina Faso. Secondo quanto riferito in una nota dal governo di Ouagadougou, circa 30 persone sono state uccise in un primo attacco avvenuto venerdì scorso in un mercato del bestiame a Kompienbiga, nella regione dell’est, dopo che uomini armati hanno fatto irruzione a bordo di motociclette e hanno iniziato a sparare.

Il giorno dopo, sabato 30 maggio, almeno 10 persone sono morte nei pressi della città settentrionale di Barsalogho in seguito a un assalto contro un convoglio umanitario di ritorno da Foubé. Due attacchi simili erano avvenuti in precedenza contro un convoglio commerciale nella località di Loroum, dove erano morte almeno 15 persone.