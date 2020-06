Malta respinge imbarcazioni di migranti verso Italia. UE: nessuna violazione

Farnesina conferma: “Malta respinge i migranti verso l’Italia”. Ma per l’Ue va tutto bene. Non si tratta più solo di inchieste giornalistiche o di denunce di Ong, è lo stesso governo italiano ad avere le prove del fatto che Malta sta respingendo i migranti in mare e li sta mandando verso le nostre coste.

La conferma della Farnesina – In risposta a una interrogazione del deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, che chiedeva conto delle inchieste del Guardian e di Avvenire, la Farnesina ha confermato di avere le prove che le autorità di Malta hanno dirottato un barcone di migranti dalle acque maltesi verso la Sicilia, intervenendo “sul luogo dell’emergenza con propri pattugliatori militari” e limitandosi “a rifornire l’imbarcazione di carburante, giubbotti di salvataggio e addirittura di un nuovo motore, e a indicare la rotta per l’Italia”. Lo denuncia lo stesso Anzaldi con un post su Facebook parlando di una “ammissione gravissima” che è “la conferma di un imbroglio in violazione dei trattati internazionali, delle leggi e della vita delle persone, che non vengono soccorse e vengono messe ancora più a rischio costringendole ad allontanarsi dalle proprie acque. Un vero e proprio respingimento, un dirottamento di Stato”.