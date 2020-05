Procura: spegnere il microfono se Palamara incontra i parlamentari

L’indicazione della procura era di spegnere tutto solo se Luca Palamara incontrava dei parlamentari. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che dà notizia di un messaggio inviato nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2019 dalla procura di Roma alla Guardia di finanza per ricordare l’unica regola: se emerge che il pm “sia prossimo a incontrare un parlamentare, sarà vostra cura non attivare il microfono perché non sarebbe più un’intercettazione diretta”.

C’è però una cena che nessun trojan ha intercettato, avvenuta tra l’altro in tempistiche sospette rispetto alla raccomandazione della procura: è quella del 9 maggio 20219 e vede Palamara a tavola con il suo procuratore capo, Giuseppe Pignatone, che è appena andato in pensione.