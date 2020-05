Isis, Cipro espelle 17 “migranti” coinvolti in atti di terrorismo

NICOSIA, 26 MAG – Cipro espellerà 17 migranti sospettati di appartenere a gruppi estremisti dello Stato islamico e di Al Qaeda o coinvolti in atti di terrorismo, ha affermato il ministro degli interni cipriota Nicos Nouris.

Tra le centinaia di migranti irregolari che sono entrati nell’isola, ha detto Nouris, 17 persone sono “sospettate di essere coinvolte in organizzazioni terroristiche” dopo che i loro nomi sono stati sottoposti a controlli incrociati con Interpol ed Europol. Il ministro ha precisato che si tratta di persone attualmente detenute in una struttura di detenzione per migranti a Menoyia, vicino alla città costiera meridionale di Larnaca.