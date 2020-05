Nigeria: tre villaggi attaccati, massacrate oltre 60 persone

Alcuni residenti dei villaggi colpiti hanno affermato che alcuni degli aggressori armati erano pastori Fulani (nomadi musulmani), che si sono vendicati contro agli sforzi degli agricoltori locali per impedire loro di distruggere le loro fattorie e i pascoli. Altri testimoni hanno affermato che i banditi fossero in realtà islamisti di Boko Haram.

Dall’inizio di quest’anno, un numero crescente di residenti nella LGA Sabon Birni è fuggito dalle proprie case mentre quelli, che erano rimasti avevano formato gruppi di vigilanza per proteggere le loro comunità. Le immgini del massacro sono impressionanti.

This happened yesterday at some villages of sabon birni local government of sokoto state. More than 70 people killed by armed fulani bandits pic.twitter.com/JoIIN84Wfu

The only sin they committed is being law-abiding Nigerians who refused take up arms to protect themselves cos they know is against the Law of the land. That's their only mistake. @MBuhari pls add #SokotoEast on your #PriorityList #SabonBirniOnFire #NorthBoils #BuhariDoSomething😢 pic.twitter.com/axwNR3aRnM

— Uncle Anass💕 (@UncleAnass) May 28, 2020