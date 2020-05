Governo ratifica accordo con Qatar per insegnare arabo nelle scuole italiane

Come riferisce un rammaricato Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia, “E’ successo oggi al Senato dopo il via libera dell’Aula alla ratifica di un accordo internazionale di cooperazione tra Italia e Qatar in materia di istruzione, università e ricerca scientifica. L’accordo è passato con il solo voto contrario di Fdi, mentre Forza Italia e Lega si sono astenute.

Il partito di Giorgia Meloni ha puntato subito i piedi con il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma del partito, che non ha usato mezzi termini per bocciare l’ok alla ratifica: ”Oggi il Parlamento apre le porte dell’Italia alla propaganda integralista islamica del Qatar e dei Fratelli musulmani con il solo voto contrario di Fratelli d’Italia, che ha provato in ogni modo ad opporsi a questa pericolosa decisione che nei fatti è un atto di sottomissione all’Islam integralista”.