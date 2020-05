AgiamoAdesso Mobilitazione

La P sta contagiando le masse… il simbolo per il Popolo di AgiamoAdesso, un’agire che nasce da cittadini liberi decisi a dire basta!

Un’unione liberi cittadini, nessuna ideologia e un unico denominatore: NO PARTITI.

Parlano di partecipazione e rivendicano quei diritti promessi e disattesi da sempre e adesso più che mai violati.

Non hanno un’identità giuridica e non vogliono averla, si rispecchiano nel bisogno del popolo, nel cittadino comune, perchè sono essi stessi parte del Popolo.

E’ un flusso che va diffondendosi velocemente in tutto il Paese; sta crescendo e includendo sempre più gruppi che, nella loro autonomia, diventano il Popolo che, sovrano, pretende rispetto.

Per questo, soprattutto adesso, in tempi così duri e dove le libertà personali sono state quasi annullate si è agito attraverso canali virtuali e contatti telefonici che hanno permesso di organizzare le prime mosse che hanno dato il via alle prime azioni reali sul territorio dal giorno 4 MAGGIO, iniziando con la FASE 1 con il reale coinvolgimento del Popolo che sta rispondendo positivamente e sta iniziando a supportare ogni altra fase del progetto.

E’ il momento di ascoltare la propria coscienza! E’ tempo di libertà! Una mobilitazione dei corpi che scuota la tragica realtà che viviamo.

Il Popolo e’ esortato ad alzare la testa e partecipare, in un crescendo di orgoglio, e di unione; sarà la prima vera iniziativa civile e sociale dopo questo tremendo lockdown

L’iniziativa nasce da un malcontento dilagante e dalla voglia di riprendersi il Paese, senza restrizioni imposte dall’Europa e una forte voglia di partecipare direttamente come popolo alle scelte politiche sia nel proprio Paese che al livello internazionale.

Si pregia e ci tiene a rimanere un’iniziativa trasversale, per cui si dissocia e diffida

-chiunque si elegge a leader assoluto;

-chi appoggia e promuove e è parte attiva di partiti politici e sindacati;

-chi persegue cause pseudo-rivoluzionarie proclamandosi filo-goverativo;

-chi utilizza il movimento per scopi elettorali, attribuendolo a partiti o promuovendo campagne elettorali come se fossero appoggiate e approvate dal movimento stesso.

Siamo uomini e donne liberi, siamo il Popolo! Agiamo Adesso per riconquistare la nostra libertà!

La prossima iniziativa spontanea avrà luogo in diverse piazze d’Italia SABATO 30 MAGGIO, i cittadini scenderanno pacificamente in strada, nel rispetto delle norme previste, per la FASE . Le iniziative spontanee attuate mirano ad una crescente consapevolezza del Popolo tutto, convergeranno nelle piazza svariati gruppi animati da una grande voglia di unione e libertà , tutti insieme, semplicemente POPOLO.

Viene lanciato un appello adesione alla pagina Facebook AGIAMOADESSO e chi vuole tenersi aggiornato può aggiungersi al canale telegram omonimo https://t.me/AgiamoAdessoItalia

Non è gradita la partecipazione di dirigenti di partito né di sindacati , né di aderenti a logge massoniche.

