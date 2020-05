Jabil conferma: 190 licenziamenti a Marcianise

Dei 190 licenziamenti, quale epilogo della vicenda Jabil, non si sente parlare e tanto meno campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani ragion per cui è maggiormente apprezzabile quanto il senatore Gianluigi Paragone scrive sul suo sito Il Paragone: La vicenda Jabil, multinazionale americana che opera nel settore della produzione dei componenti elettronici, si conclude nel peggiore dei modi, con i licenziamenti confermati e il ministero del Lavoro che non è neanche in grado di farsi dare delle risposte dai vertici della multinazionale.

Il tavolo sulla Jabil è dunque saltato: i 190 licenziamenti sono stati confermati. Iniziata alle 16 di ieri, la riunione con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e il sottosegretario al Mise Alessandra Todde, l’azienda e i sindacati si è bruscamente interrotta poco prima di mezzanotte. “Alle 23 – spiega Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania, ripreso da HuffingtonPost – si era quasi siglato l’accordo per ritirare i licenziamenti, ma l’azienda alle 23.50, con un colpo a sorpresa, ha dichiarato di non voler proseguire su questa strada”.