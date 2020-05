Firenze senza soldi, Nardella va a cercarli in Cina

Dei soldi promessi dal governo non c’è ancora un euro. Sono infuriato e molto preoccupato: non ho i soldi per pagare la manutenzione ordinaria di monumenti e immobili, ho dovuto azzerare i 3 milioni previsti. Così ho pensato che ce la dobbiamo cavare anche da soli”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella torna oggi a pressare il governo Conte per chiedere lo stanziamento di più fondi nei confronti dei comuni, attraverso un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera.

“Appena si allenteranno i vincoli”, spiega il sindaco al Corriere “inizierò un lungo giro del mondo per andare a cercare fondi privati. La prima tappa sarà la Cina. Il motivo? È stato il Paese più solidale con Firenze, donando rapidamente mascherine e respiratori. Poi andrò a New York, Los Angeles, e in Giappone, Hong Kong, Taiwan, India, per poi chiudere a Londra, Berlino e Parigi. La Fondazione Cr Firenze, Morgan Stanley e alcuni imprenditori russi hanno già contribuito”.