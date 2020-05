Islam, Souad Sbai: il regalo della sinistra all’estremismo religioso

27 mag. – “Con il Qatar, si’ alle relazioni economiche, ma in ambito culturale l’Italia farebbe bene a mantenere le debite distanze da un paese che persegue apertamente l’obiettivo di diffondere il fondamentalismo dei Fratelli Musulmani all’interno del suo stesso territorio”. Commenta cosi’ Souad Sbai, Presidente del Centro Alti Studi “Averroe'” e dell’Associazione della Donne Marocchine in Italia, la ratifica avvenuta oggi in Senato dell’accordo di cooperazione in materia d’istruzione, universita’ e ricerca scientifica tra Italia e Qatar, grazie ai voti favorevoli di Pd, Cinquestelle, Italia Viva e Leu. L’accordo, tra mille polemiche, era passato al vaglio della Camera dei Deputati lo scorso 25 settembre.

“La sinistra- dichiara Sbai- ha dato prova di tutta la sua incoerenza, legando l’Italia a doppio filo a un regime che viola sistematicamente i diritti umani e le liberta’ fondamentali di donne, omosessuali e migranti. Come pensa di giustificarsi di fronte al proprio elettorato e a un’opinione pubblica sempre piu’ disorientata dalla vicenda di Silvia Romano? L’apertura dell’Italia al Mediterraneo e’ una giustificazione senza alcuna credibilita’. Piuttosto, e’ l’Italia ad aver spalancato il Mediterraneo alla penetrazione dell’integralismo religioso, l’unica cultura di cui gli emiri di Doha sono portatori”.