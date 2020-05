Chat Palamara, Legnini (Pd): attivarsi ‘per orientare la linea di Repubblica’

Lo scandalo delle intercettazioni di Luca Palamara travolge anche Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura tra 2014 e 2018 e oggi commissario per la ricostruzione post sisma. L’ex senatore del Pd aveva difeso a spada tratta Palamara ma oggi, lette quelle carte alcune delle quali lo coinvolgono direttamente) è in evidente imbarazzo e prende le distanze dal magistrato con una intervista a Repubblica: “Gran parte delle intercettazioni si riferiscono ad un periodo successivo. Quelle relative alla mia consiliatura riguardano chat e messaggi tra consiglieri e magistrati, che io non potevo conoscere. Sono sorpreso per certe espressioni“.

L’immagine è quella di una magistratura che ragiona per spartizioni e correntismo. “Io l’ho denunciato in modo costante, pubblicamente e in plenum. E fu per questo che promuovemmo un’autoriforma per introdurre criteri di trasparenza nelle nomine basata su tre principi: rendere pubblici i lavori della commissione incarichi direttivi, soprattutto in occasioni di nomine importanti, su richiesta di due componenti su sei. Una verbalizzazione, anche sintetica, di quelle sedute.