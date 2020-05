Caporalato, 10 arresti: a capo dell’organizzazione un egiziano

Condividi

Producevano false richieste di lavoro e falsificavano la frequenza dei corsi sulla sicurezza degli operai che invece erano “reclutati” quotidianamente e impiegati in oltre 30 cantieri tra Firenze, Prato e Pistoia: 10 persone sono finite in manette, mentre uno è irreperibile perché all’estero, in un’operazione della Squadra mobile di Firenze contro il “caporalato”.

Gli indagati sono indiziati inoltre, a vario titolo, di associazione per delinquere, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, impiego di lavoratori non in regola con le norme in materia di immigrazione e falsità ideologica nei certificati.

Le intercettazioni telefoniche hanno messo in luce l’attività illecita degli indagati e i ruoli a cui erano destinati; oltre a favorire la presenza degli stranieri irregolari sul territorio nazionale impiegavano alcune società per “regolarizzare” solo formalmente una parte degli oltre 100 lavoratori effettivi, di nazionalità sia italiana che straniera.