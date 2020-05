Porro: “Salvini ha ragione, comanda la Cgil che fa scappare le aziende”

Nicola Porro: “Ha ragione Salvini, comanda la Cgil. Per questo le aziende scappano. La Cgil si è inventata un nuovo ruolo. Pensate un po’ che per avere i prestiti bisogna fare prima l’accordo con la Cgil e poi lo avrai. Le aziende non riescono a fatturare, non riescono ad avere un euro. Quelle che possono se ne vanno via. Ha ragione Salvini”