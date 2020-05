Migranti, Lamorgese: ora cambiare i decreti sicurezza

Condividi

Di Luca Sablone – – Tutto secondo i piani: passata la peggiore ondata del Coronavirus e approvata la maxi regolarizzazione degli immigrati, Luciana Lamorgese torna all’attacco e mette nuovamente nel mirino i decreti sicurezza che portano la firma di Matteo Salvini.

Non c’è tempo da perdere: l’attuale ministro dell’Interno vuole procedere il prima possibile e perciò ha messo fretta ai colleghi del governo composto da Italia Viva, Liberi e uguali, Movimento 5 Stelle e Partito democratico. L’intento è chiarissimo: modificare entrambi i dl. “Spetta ora alle forze di maggioranza e al governo decidere tempi e modalità per riprendere in mano anche questo tema”, ha dichiarato per tentare di far accelerare le operazioni di smantellamento.