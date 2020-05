Sap Milano: ecco le mascherine fornite ai poliziotti

I poliziotti dei Commissariati di Milano sono pronti alla parziale riapertura degli Uffici il giorno 20 Maggio p.v.

In vista della maggiore affluenza di pubblico, sono state finalmente fornite agli Operatori di Polizia le famose mascherine modello ” SWIFFER”.

Schifate da tutti poiché non si capisce cosa diavolo sono, ma rivalutate NON per servizi di pulizia ma PER servizi di polizia.

I poliziotti di Milano sentitamente ringraziano..

I ❤ POLIZIA !!!

Segretario Provinciale S.A.P. MILANO Massimiliano Pirola