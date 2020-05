Trump: i social sono in mano alla sinistra radicale, rimedieremo

Condividi

La sinistra radicale ha il comando e il controllo totale di Facebook, Instagram, Twitter e Google. L’Amministrazione sta lavorando per porre rimedio a questa situazione illegale. Resta sintonizzato e invia nomi ed eventi.

The Radical Left is in total command & control of Facebook, Instagram, Twitter and Google. The Administration is working to remedy this illegal situation. Stay tuned, and send names & events. Thank you Michelle! https://t.co/ZQfcfD3Hk9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020