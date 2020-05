Roma: cittadini e commercianti marciano cantando l’Inno di Mameli

Condividi

A Roma centinaia di cittadini, famiglie e commercianti hanno fatto una marcia spontanea per le vie delle capitale cantando l’Inno di Mameli. La pacifica forma di protesta è contro il governo Conte che trascura le vere esigenze ed i problemi degli italiani. “manifestare è un Nostro dovere”

Poi polizia e carabinieri hanno “chiuso” i manifestanti in una via ed hanno chiesto i documenti a tutti i presenti.

Avviso di sfratto per #Conte. A #Roma centinaia di cittadini, famiglie e commercianti marciano spontaneamente per le vie delle capitale cantando l'Inno di Mameli 🇮🇹: manifestare è un Nostro dovere, la mascherina non è un bavaglio! Avanti così! #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 pic.twitter.com/0fJAhQnbi4

— RadioSavana (@RadioSavana) May 16, 2020