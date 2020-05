Bologna, sfruttamento colf straniere: arrestata amministratrice cooperative

Condividi

Con un’operazione chiamata “Blue Angels”, su disposizione del gip del Tribunale di Bologna la Guardia di Finanza ha arrestato (ai domiciliari) F.F., 46 anni, residente a San Lazzaro di Savena (BO), amministratrice di alcune cooperative e società di tutta la provincia di Bologna che offrivano servizi di assistenza diurna e notturna a favore di anziani e malati: è accusata di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per aver gestito in condizioni di sfruttamento, nel corso degli anni, oltre 300 badanti provenienti dall’Est Europa.

Oltre all’arresto sono stati sequestrati anche i locali – tra Bologna e Casalecchio di Reno – dove avevano sede le cooperative e le società gestite in maniera illecita.In particolare, le indagini scaturiscono da alcuni controlli effettuati dall’INPS di Bologna nei confronti delle società tutte riconducibili all’imprenditrice che avevano fatto emergere numerose irregolarità alla normativa che regola i rapporti di lavoro. I successivi approfondimenti investigativi eseguiti dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria, sotto la direzione della procura di Bologna, hanno permesso di accertare come l’arrestata approfittando dello stato di bisogno delle lavoratrici, molto spesso in difficoltà economiche perché da poco giunte in Italia, offrisse contratti a progetto per mascherare rapporti di lavoro subordinato, corrispondendo, precisa il GIP ,”compensi irrisori (a fronte di alte tariffe orarie che venivano richieste per assistere gli anziani bisognosi di cure) senza la possibilità di fruire ferie, e più in generale in totale spregio di qualsiasi norma che disciplina i rapporti di lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.