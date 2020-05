Un’altra nave per la quarantena dei migranti, è la “Moby Zazà”

“Nel corso di una telefonata con gli Uffici del Ministero degli Interni mi è stato comunicato che si è chiusa la gara d’appalto ed è stato firmato il contratto per l’utilizzo di una nave da utilizzare per la quarantena dei migranti. Si tratta della “Moby Zazà” che farà la spola fra Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo.

È un provvedimento che ho chiesto più volte nelle scorse settimane e che ritengo di fondamentale importanza per mantenere le condizioni di tutela sanitaria sulla nostra isola, alla luce del ripetersi degli sbarchi e delle necessità legate all’emergenza #Covid19.”

Lo scrive su Facebook il sindaco di Lampedusa Tortò Martello.