Migranti, UE smaschera governo: dall’Italia nessuna richiesta di ricollocamento

di Mauro Indelicato – – Sembrava, lo scorso 17 aprile, tutto risolto: porti chiusi alle Ong e migranti ospitati per la quarantena a bordo di una nave ancorata non lontana dall’imbocco del porto di Palermo. Poi, finito il momento di isolamento dei migranti, l’assicurazione di un accordo con la Germania e con l’Ue per il ricollocamento in Europa.

In poche parole, il governo italiano aveva optato, per via dell’emergenza sanitaria in corso, per un’accoglienza dei migranti a bordo delle navi Ong all’interno di altre unità navali. E così le 186 persone portate in acque italiane dalle Ong Sea Eye e Salvamento Humanitario Maritimo, sono stati quindi trasbordate sulla Raffaele Rubattino, nave della Tirrenia posizionata nella rada del porto di Palermo. Dopo la quarantena, avevano garantito da Roma, tutti i migranti in questione sarebbero poi stati ricollocati in Europa grazie ad intese con le istituzioni comunitarie e con la Germania. Già lunedì per la verità, quando i migranti sono stati fatti scendere dalla Rubattino una volta terminata la quarantena, c’era il sentore che qualcosa non andava nel verso indicato dall’esecutivo a metà aprile.