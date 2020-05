Presidente Spd: gli Usa portino via dalla Germania le loro armi nucleari

Condividi

La presenza di armi nucleari americane sul territorio tedesco – che si trovano nel paese ininterrottamente dai primi anni della guerra fredda – è stato a lungo un argomento controverso per i tedeschi. La Germania non ha armi nucleari proprie, ma la presenza di armi statunitensi sul suo territorio la rende un potenziale bersaglio per gli avversari degli americani dotati di armi nucleari, come Russia, Cina o Corea del Nord.

Rolf Mützenich, presidente ad interim del blocco parlamentare del Partito socialdemocratico (SPD), ha invitato gli Stati Uniti a ritirare le lor armi nucleari dalla Germania. Mützenich ha rilasciato una dichiarazione al giornale Tagesspiegel: “le armi atomiche sul territorio tedesco non aumentano la nostra sicurezza, al contrario”, secondo un rapporto di Deutsche Welle. “È tempo che la Germania escluda il loro dispiegamento in futuro”.







Ha giustificato la sua dichiarazione indicando l’approccio più conflittuale adottato dall’amministrazione Trump contro gli avversari degli Usa, sostenendo che ciò significa che oggi esiste un rischio maggiore di guerra nucleare nel mondo.

Mützenich ha sottolineato che ordinare la rimozione delle armi non significherebbe che la Germania si ritirerebbe dalla NATO. Sebbene non siano state menzionate come motivazione, le osservazioni di Mützenich arrivano dopo che il ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha detto che la Germania dovrebbe acquistare aerei da combattimento americani F-18. Gli F-18 sono in grado di trasportare armi nucleari.

L’SPD, il secondo partito più grande del paese, è attualmente in una coalizione con l’Unione Democratica Cristiana (CDU) al potere in Germania, ma i rappresentanti della CDU e dei Democratici liberi (FDP) hanno preso le distanze dalle osservazioni di Mützenich.

“La richiesta del leader parlamentare SPD Mützenich è il segnale sbagliato al momento sbagliato”, ha detto la portavoce della FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, affermando che la Germania non potrebbe più influenzare la strategia nucleare della NATO se le armi americane venissero rimosse.

Anche Norbert Röttgen, presidente della commissione per gli affari esteri della CDU, ha criticato la decisione, affermando che “il DOCUP è tornato indietro mentalmente, in termini di politica estera, negli anni ’50”. “Trump serve come scusa per la sua ideologia isolazionista”, ha aggiunto, secondo un rapporto di Junge Freiheit.

Le tensioni tra la NATO e il resto del mondo rimangono elevate, soprattutto con la Russia. L’esercito russo ha recentemente messo a punto un nuovo sistema missilistico a Kaliningrad che si ritiene sia in grado di schiacciare i sistemi di difesa missilistica della NATO in Lituania e Polonia, come riportato in precedenza da Voice of Europe.

