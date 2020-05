Usa, Pompeo: il virus viene dal laboratorio di Wuhan

Mike Pompeo ha anche detto di essersi rammaricato per la mancanza di collaborazione da parte delle autorità cinesi per far luce sull’origine della pandemia. “Continuano a impedire l’accesso all’Occidente, ai migliori medici”, ha detto. “Dobbiamo essere in grado di andare lì. Non abbiamo ancora i campioni di virus di cui abbiamo bisogno.”

Il presidente Donald Trump ha precedentemente collegato il nuovo coronavirus al Wuhan Institute of Virology ed ha minacciato sanzioni economiche punitive contro la Cina.

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19.

"It was a classic communist disinformation effort," he adds and they will be held "accountable." https://t.co/sLSKoZFK1N pic.twitter.com/TFoPQ2Um09

— ABC News (@ABC) May 3, 2020