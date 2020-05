Bergoglio prega per un vaccino anti Covid

CITTA’ DEL VATICANO. Un pensiero ai tanti malati di coronavirus e a chi se ne prende cura. Un incoraggiamento a chi sta mettendo in atto iniziative di «collaborazione internazionale» per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Un appello a «mettere insieme le capacità scientifiche, in modo trasparente e disinteressato, per trovare vaccini e trattamenti».

In diretta streaming dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa dice di «appoggiare e incoraggiare la collaborazione internazionale che si sta attivando con varie iniziative, per rispondere in modo adeguato ed efficace alla grave crisi che stiamo vivendo.