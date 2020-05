Scuola e coronavirus. Ok didattica a distanza ma non perdiamoci di vista

Condividi

Il governo ha deciso: le scuole rimarranno chiuse per altri 4 mesi e si rientrerà in classe con l’anno scolastico 2020-2021.

Questo significa che non ha nessun senso ragionare su possibili correttivi o strategie alternative ?

Non credo, anche perché nessuno sa con esattezza quale sarà la situazione del paese a settembre 2018.

In queste settimane si è parlato molto di didattica a distanza. Anche le famiglie meno tecnologiche sono state costrette a familiarizzare con Skype, Hangouts Meet, Classroom, Zoom ecc. L’insegnamento online in questa fase acuta, purtroppo, si è rivelato come l’unico strumento disponibile per garantire, almeno in parte, la continuità delle attività didattiche.

La scuola, tuttavia, ha bisogno di altro, soprattutto di luoghi fisici in cui studenti e insegnanti possano -come prima dello tsunami sanitario- vedersi, incontrarsi vis à vis , discutere , confrontarsi, scambiarsi reciprocamente non solo informazioni, ma anche speranze, paure, curiosità , emozioni.

Con la pandemia ai giovani improvvisamente è venuto a mancare un luogo vissuto come proprio, dove mettersi in relazione con gli altri, una comunità viva e partecipata che si nutre di contatti fisici, sguardi, parole, discussioni, confidenze, pacche sulle spalle, abbracci, saluti rassicuranti fra i corridoi.

E’ possibile, almeno in parte, salvaguardare questa dimensione viva e reale della relazione educativa senza perdere completamente il valore profondo, unico e bello della scuola, vale a dire l’esperienza diretta dell’incontro reale con l’altro-da-sé, docente o compagno che sia ?