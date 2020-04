Task force, Copasir: Conte chiarisca, molti membri hanno rapporti con Paesi stranieri

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica chiede chiarimenti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle piattaforme utilizzate per le teleconferenze dalle task force per l’emergenza Covid-19. Il Copasir, scrive in una nota il presidente Raffele Volpi, “vista l’importanza delle tematiche attribuite alle task force istituite per collaborare con il governo e la particolarità strategica di alcune di esse, avendo appreso che le stesse si riuniscono attraverso teleconferenza ha inteso richiedere al presidente del Consiglio informazione sulla tipologia e sulla sicurezza delle piattaforme utilizzate”

“Constatato poi che molti componenti delle task force hanno rapporti organici di varia natura con soggetti terzi anche in Paesi stranieri – continua Volpi – ha richiesto al presidente del Consiglio di conoscere se ai singoli membri dei Comitati sia stato richiesto di sottoscrivere specifici impegni di riservatezza”. ANSA