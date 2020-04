Musulmani: basta vaghezza, subito misure per pregare

Ramadam, Musulmani: “Misure per pregare”. “Chiediamo fermamente che vengano messe a disposizione il prima possibile misure ad hoc che permettano ai fedeli di partecipare alle preghiere congregazionali in condizioni di sicurezza”.

Così il presidente dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche in italia), Yassine Lafram. “Basta con questa vaghezza, senza certezze per i nostri fedeli che stanno vivendo il Ramadan in lutto”, aggiunge.